Syrere demonstrerede: Vi vil blive i Danmark

Mellem 80 og 100 syriske flygtninge fra Haderslev-området samlede sig torsdag foran Haderslev Rådhus for at demonstrere mod planer om at sende dem hjem. Vores hjem er her, siger de.

Haderslev: På bagsiden af et lærred, som ni-årige Rafif holder i hånden, kan man se en mand, der ligger på tværs over en dyb kløft. I bunden af kløften svømmer hajer rundt.

- Det er min far, som tog os med til Danmark, forklarer Rafif og peger på manden.

For to et halvt år siden kom hun sammen med sin familie til Danmark fra det borgerkrigshærgede Syrien.

Sammen med godt 80-100 andre syriske flygtninge var Rafif torsdag mødt op foran Haderslev Rådhus for at protestere mod regeringens planer om kun at give flygtninge midlertidigt ophold i Danmark samt nægte udviste flygtninges børn undervisning.

Rafif går lige som sin 13-årige søster Rema på Favrdalskolen og har lært sig dansk. Pigernes far arbejder, og deres mor, Geisaa, går på handelsskolen. For dem er fremtiden i Danmark.

- Vi vil blive i Danmark, siger Geisaa, lige som de andre, der er mødt op.

Demonstrationen er arrangeret af Nabil Alkhatib, der er formand for Venskabsforeningen Tilflyttere og Danskere.

Han og de andre fremmødte er nervøse for, hvad fremtiden kommer til at byde på:

- Min datter taler kun dansk, ikke arabisk. Det er ikke en mulighed for os at rejse tilbage, vi har vores liv her, forklarer han.

- Nej, der er stadig krig i nogle dele af Syrien, og bliver vi sendt hjem, bliver vi sendt i krig og slået ihjel, tilføjer en mand, der kommer forbi.