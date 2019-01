Sympati for borgerdrevne forslag - med forbehold

Gruppeformændene for S og V har sympati for SF's forslag om borgerdrevne forslag til byrådet. Men forslagsstillerne skal være fyldt 18, mener Allan Emiliussen (V).

HADERSLEV: Der er sympati for tanken bag borgerdrevne forslag hos gruppeførerne hos byrådets to største partier. Alligevel har Henrik Rønnow (S) og Allan Emiliussen (V) forbehold over for ideen.

Kort fortalt skal borgerne kunne stille forslag, der, hvis de får opbakning fra det antal stemmer, der skal til for at få et mandat, kan få det til behandling og afstemning i byrådet.

Det er SF's Bent Iversen, der stiller forslaget om de borgerdrevne forslag som et medlemsinitiativ, som behandles tirsdag den 29. januar på byrådsmødet.

Drøftes først

Både Allan Emiliussen og Henrik Rønnow understreger, at grupperne først skal drøfte Bent Iversens forslag på grupper mandag (den 28. januar. Red.) aften før byrådsmødet:

- Det gør vi med alle medlemsinitiativer, forklarer Allan Emiliussen:

- Mit personlige udgangspunkt er, at alt, hvad der kan styrke demokratiet, bør bydes velkomment.

Derimod er han ikke begejstret for den del af SF's forslag, der åbner for, at borgere fra 15 års alderen kan stille forslag, som byrådet skal tage stilling til.

- Ansvar og indflydelse bør følges ad. Hvis man har ønsker, skal man kunne stå til ansvar, siger Venstres gruppeformand, der mener, at aldersgrænsen bør følge myndighedsalderen 18 år.

Henrik Rønnow har med egne ord behov for at få vendt nogle ting om forslaget:

- Hvis en borger kommer og siger: Henrik, jeg har altså en god idé her. Så har jeg til enhver tid mulighed for at stille det som medlemsforslag, siger Henrik Rønnow.

Han foretrækker en direkte kontakt mellem borgerne og politikerne frem for, at førstnævnte kan stille forslag via en hjemmeside.

Bent Iversen har begrundet sit forslag med, at det vil styrke borgernes interesse for kommunalpolitik, hvis de kan sende forslag til afstemning. I andre kommuner, hvor de borgerdrevne forslag er en realitet, kommer der blandt andet forslag om bilfrit torv i byen, tilskud til pasning af egne børn derhjemme og lokaler til musiklokaler for unge.

I Odder Kommune er de borgerdrevne forslag udvidet til at omfatte 15-17 årige.