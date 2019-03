Sygemeldt byrådsmedlem får vikar

Claus Michaelsen (S) er i de kommende uger byrådsmedlem. Han afløser Maria Glinvad Damgaard i byråd og to udvalg.

Haderslev. Det socialdemokratiske byrådsmedlem Maria Glinvad Damgaard er på grund af en operation sygemeldt cirka seks uger frem. Hun vil derfor ikke kunne varetage sine forpligtelser i Haderslev Byråd. I stedet skal socialdemokraternes førstesuppleant, Claus Michaelsen, være hendes stedfortræder. Han kommer også til at varetage Maria Glinvad Damgaards opgaver i udvalget for kultur og fritid samt i udvalget for sundhed og forebyggelse, har byrådsgruppen besluttet.

På byrådsmødet tirsdag måtte Claus Michaelsen derfor forlade mødet, da spørgsmålet blev behandlet. Han var nemlig som førstesuppleant på dagen kaldt ind som vikar for byrådsmedlem Jens Christian Gjesing (S).

Det er således ikke første gang, at Claus Michaelsen i denne byrådsperiode har været indkaldt som afløser. Allerede ved andenbehandlingen og vedtagelsen af budgettet for 2019 i begyndelsen af oktober gjorde hans parti brug af hans stemme. Da var han også indkaldt som afløser for Jens Christian Gjesing. 55-årige Claus Michaelsen har en læreruddannelse og arbejder i det civile liv som underviser på VUC Vest.

Tirsdagens byrådsmøde var i øvrigt et møde med mange afløsere. Benny Bonde, Liberal Alliance, havde meldt afbud. Hans partifælle, Thomas Vedsted, var derfor indkaldt. Hos Enhedslisten afløste tidligere byrådsmedlem og førstesuppleant Claus Larsen Mogens Rerup.