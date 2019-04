Syg i Haderslev får støtte fra kommunen

Haderslev: Foreningen Syg i Haderslev har søgt Haderslev Kommune om økonomisk støtte til at uddanne bisiddere. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet at støtte foreningen med 20.000 kroner, lyder det i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.

Foreningen Syg i Haderslev har til formål at hjælpe borgere i Haderslev Kommune, som er syge eller føler sig klemte i systemet. Det gør foreningen blandt andet ved at yde bistand til møder i jobcentret, og når lovgivningen bliver for svær at forstå. Som et led i det arbejde har foreningen søgt og fået 20.000 kroner fra beskæftigelses- og integrationsudvalget til uddannelse af tre bisiddere.

- Vi har her i foråret haft en god dialog med foreningen, hvor de har fortalt om deres arbejde. I den forbindelse har de søgt om støtte til at uddanne tre medlemmer til bisiddere, og det giver rigtig god mening at støtte, for det er i alles interesse, at bisiddere er klædt bedst muligt på til deres opgave, siger Jon Krongaard (DF), der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Haderslev Kommune.