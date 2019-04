Syg fader satte sønnen på sporet af politik

Haderslev: Kurt Dørflinger var født og opvokset i Haderslev i et arbejderhjem, hvor familien altid havde været med i Socialdemokratiet. Hans sociale bevidsthed kom til ham, efter at hans far blev syg, og han oplevede, at der ikke var nogen hjælp at få, men at familien måtte klare sig selv.

I 1939 blev Kurt Dørflinger elev hos Købmand Jensen på Sønderbro og blev udlært kolonialkommis i 1943. Kort efter befrielsen i 1945 henvendte han sig på kommunen for at høre, om der var et job at få der. Han blev ansat som bud, hvor han bl.a. kørte rundt og betalte regninger for kommunen. I 1952 blev han kommuneassistent, og igennem flere år arbejdede Kurt sig op af rangstigen, og endte som ekspeditionssekretær i kassererafdelingen.

Kurt var stærkt engageret i fagforbundet HK og Socialdemokratiet. Han blev i slutningen af 1960'erne kredsformand for partiet og i 1970 blev han medlem af Sønderjyllands Amtsråd. Kurt Dørflinger nød stor popularitet og var respekteret vidt omkring. I 1978 blev han med stort personligt stemmetal indvalgt i Haderslev Byråd, hvor han sad fra 1978 til 1989.

Kurt var en meget populær borgmester, der foretrak at tage bussen, hvor han kunne møde byens borgere.

