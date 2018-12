Syg I Haderslev vil sprede julestemning i byen

HADERSLEV: Haderslev Butikkers koordinator Christian Schulz efterlyste den 9. december i en artikel i juletræssalg og flere foreninger, der ville gøre brug af de røde træboder, så der kom mere julestemning i byen.

Den artikel vakte stor opmærksomhed hos bestyrelsen af foreningen Syg I Haderslev.

Der blev indkaldt til et uformelt hastemøde mellem bestyrelsesmedlemmerne og hurtigt taget kontakt til Christian Schulz.

- Haderslev er en hyggelig by og hvis vi kan gøre vores, for at fylde gågaden med liv, så skal chancen gribes, lyder det i en pressemeddelelse frra foreningen, som resten af december vil sprede julehygge i Haderslev foran Domkirken.Her vil frivillige fra foreningen give informationer om, hvad Syg I Haderslev er, og samtidig sælge de efterlyste juletræer, hjemmelavet unikt julepynt af rustfri stål og adventskranser samt give borgerne varm kaffe, te, kakao og gløgg. Initiativet har stor opbakning fra både frivillige og sponsorer. - For os har det været en win-win situation fordi vi kunne sprede budskabet om vores forening og snakke med folk om hvad vi laver og samtidig hjælpe Haderslev med at få fyldt gaderne med god julestemning, lyder det fra Syg I Haderslev.Næste lørdag og søndag, 22. og 23. december er Syg i Haderslev i gågaden ved Domkirken fra klokken 10 til 16, og der kan igen købes juletræer, hygges, snakkes, spises kage og drikkes kaffe, te, kakao og gløgg.