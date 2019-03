Sydjyske fødevarevirksomheder vil styrke bæredygtighed

Leif F. Jørgensen fra Naturmælk i Tinglev glæder sig til at være til at udvikle et nyt bæredygtighedsmærke. PR foto

Fødevarevirksomheder i Syddanmark og det nordtyske tager fat på at udvikle nye principper for bæredygtig produktion. Initiativet er et led i Erhvervshus Sydjyllands nye interregionale program Taste.

Sydjylland: Mens regeringen forleden måtte skrinlægge planerne om et klimamærke, så går fødevarevirksomheder i Sydjylland målrettet efter at få udviklet nye principper for bæredygtig produktion. Det sker som et led i Erhvervshus Sydjyllands nye interregionale program Taste, som en række virksomheder selv har været med til at forme. Fødevarevirksomhedernes ambition er - sammen med nordtyske virksomheder og partnere - at få skabt nye principper for fødevareproduktion og bæredygtighed. En af virksomhederne er Mejeriet Naturmælk i Tinglev.

EU-støtte - Vi vil undersøge, hvordan vi kan forbedre bæredygtigheden ved at kigge 360 grader rundt om vores produktion. Som virksomhed har vi en interesse i at bidrage til øget bæredygtighed, og vi er sikre på, at forbrugere i stigende grad vil efterspørge fødevarer produceret bæredygtigt i alle led, siger administrerende direktør Leif F. Jørgensen fra Naturmælk i en pressemeddelelse. Taste kommer til at løbe over de næste tre år og er støttet med 18,5 millioner kroner fra EU's Interreg-program. Udover Naturmælk indgår Skærtoft og Madkulturen samt tre nordtyske fødevarevirksomheder i Erhvervshus Sydjyllands partnergruppe.