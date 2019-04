Sydbank tager fem år mere på Sydbank Park

Haderslev: SønderjyskE's hjemmebane i Haderslev har heddet Sydbank Park i de seneste fem år, og det går den også de kommende fem år.

Der er sket meget på Sydbank Park de seneste fem år, og Sydbank har været med som navnesponsor hele vejen, siden vesttribunen blev rejst i foråret 2014.Den oprindelige aftale er netop udløbet, men Sydbank har forlænget sit navnesponsorat, så Sydbank Park også hedder Sydbank Park frem til 31. marts 2024.Sydbank har været med under alle de forandringer og forbedringer, der er sket på Sydbank Park de seneste fem år, og lige nu arbejdes der hårdt på stadionet i Haderslev for at gøre det sidste tribunearbejde færdigt, så det nye Sydbank Park står klar i begyndelsen af 2020.- Sydbank Park er blevet et godt navn i Superligaen, og det er glædeligt, at Sydbank efter fem års tæt samarbejde omkring udviklingen af fodbolden og Sydbank Park kan se sig selv i en fortsættelse, siger SønderjyskE-direktør Klaus RasmussenI Sydbank glæder Laurids Kudsk, områdedirektør i Sønderjylland, sig over forlængelsen af navnesponsoratet.