HADERSLEV: Der er bred enighed om at skaffe Haderslev by nye svømmefaciliteter, og de kan stå klar i 2024 eller 2025. Byrådets flertalsgruppe bestående af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Liberal Alliance og Slesvigsk Parti har i deres budgetaftale sat en ramme på 90 millioner og de første 30 millioner i 2022.

- Jeg var ikke så meget ind over det, men jeg tror, det var ment som et signal om, at nu går vi i gang. Nu er vi kommet videre ved at sætte en ramme på 90 millioner i budgettet og med de 30 millioner som de første synlige i 2022, siger Kjeld Thrane.

- Man kan ikke bygge svømmehal for fem millioner, og det er omvendt for meget til forprojektering, så vi afsætter en halv million til at finde ud af: Hvad er det vi vil have, siger formanden for kulturudvalget, Kjeld Thrane (K).

- Det er vigtigt, at vi giver hinanden håndslag på, at dette - ud over en ny børnehave i Haderslev - er det næste store byggeri i Haderslev, siger Henrik Rønnow (S).

30 års debat

Med den brede enighed skulle der være sat punktum for 30 års debat og løfter om et svømmeanlæg.

- Jeg har svært ved at se andre byggerier overhale, siger Henrik Rønnow, der ønsker muligheden for at inddrage private investorer undersøgt.

Sidst et svømmeanlæg var på tegnebrædtet, var da Gribskovgruppen ville indgå et OPP-samarbejde med kommunen, hvor sidstnævnte trak sig, da politikerne mente, at selskabet var for forgældet:

- Vi turde simpelthen ikke involvere os med dem, husker H.P. Geil.

- Jeg er enig i, at det var et luftkastel, men OPP kan gennemføres på flere måder. For eksempel ved at vi bygger et badeanlæg for kommunale midler, og en privat bygger et hotel ved siden af, siger Henrik Rønnow.