Svindlere forsøger at narre kontooplysninger fra biografgængere

Slet sms'er med alt for gode tilbud i Kosmorama. Biografer over hele landet er ramt af de falske tilbud.

- Vi prøver at finde ud af, hvor de kommer fra, men det er noget biografer over hele landet bliver udsat for i perioder. Det er rigtig træls, men der er ikke noget, vi kan gøre ved det, andet end at advare folk mod at hoppe på den, siger biografdirektør Torben Jølnæs.

Men lad være med at trykke på linket, for det er selvfølgelig svindel.

HADERSLEV: Tirsdag bippede sms'er fra Kosmorama igen ind på lokale smartphones. De indeholder et rigtig godt tilbud om to biografbilletter og snolder for kun syv kroner; men kun til de 50 hurtigste kunder.

Hvilket teleselskab?

- Kan I være blevet hacket?

- Nej, for det er jo ikke kun os. Det er over hele landet. I dag er os, i går var der Kalundborg og i forgårs var det Svendborg. Det flyver rundt. Det her ikke noget med hverken skolebio eller vores billetsystem at gøre.

Men det kan have noget med at gøre, hvilket teleselskab man bruger.

- Vi spøger folk om, hvilket teleselskab de bruger. For vi bruger Telia, og jeg har aldrig hørt om nogen, der bruger Telia, der har fået de der beskeder. Så jeg har en fornemmelse af, at det er et læk, der stammer fra et af teleselskaberne. Det er nogle svindlere, der prøver at få folk til at aflevere deres kreditkortoplysninger. Så lad være med at klikke på linket, og slet det hurtigst muligt, råder Torben Jølnæs.

Det lokale politi har ikke fået henvendelser om svindelnummeret.