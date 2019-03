Svindlere forsøger at lokke NemID fra Frøs-kunder

Frøs Sparekasse oplever i disse uger, at særligt ældre kunder i Rødding-Gram området bliver ringet op af kriminelle, som udgiver sig for at være it-eksperter eller rådgivere. Målet er at få adgang til borgernes netbank eller NemID.

Flere af specielt sparekassens ældre kunder bliver ringet op af kriminelle, som udgiver for at være it-eksperter, som vil snyde sig til enten fjernstyring af kundernes computer eller at få kode til NemID.

- Lige nu oplever vi, at flere kunder er blevet kontaktet af personer, der udgiver sig for at være en ansat fra vores it-afdeling, der ringer ud vedrørende en overførsel. I samme omgang beder de om kundens NemID. Det er ikke os, der ringer ud - det er svindlere, der vil have adgang til vores kunders netbank. Det vil vi aldrig bede om hverken via telefon, e-mail eller sms, fortæller administrerende direktør i Frøs Sparekasse, Henning Dam.

Rødding: Fra Frøs Sparekasses hovedsæde i Rødding advares der netop nu mod svindlere, der via telefonopkald forsøger at få adgang til kunders netbank samt NemID.

Vær påpasselig

Frøs Sparekasse oplever en stigning i antallet af disse sager, og fra pengeinstituttet appelleres der derfor til kunderne om at være ganske påpasselig. Flere kunder har fortalt, at opkaldene kan være ubehagelige, fordi personerne i den anden ende af røret kan være meget insisterende.

Opkaldene kan eksempelvis dreje sig om, at kunden har penge til gode, som der tilbydes hjælp til. Svindleren fortæller, at det skal ordnes med det samme, og at det er besværligt sådan lige at gøre selv, da der både skal logges ind og klikkes rundt forskellige steder. Den kriminelle kan være meget vedholdende og endda også tilbyde at sende en person hjem til kunden for at hjælpe.

Indtil videre har Frøs Sparekasse advaret om problemet via netbank og Facebook. Her beder sparekassen også deres kunder om at dele opslaget, for at så mange som muligt bliver opmærksomme på problemet.

- Det er et alvorligt problem, og det er noget, vi gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Vi har lagt det på vores netbank, og vi har delt et opslag på Facebook. Men vi kan desværre ikke nå alle vores kunder via disse kanaler. Del derfor budskabet med din familie, dine naboer og bekendte, så vi kan forsøge at undgå flere af disse sager, lyder det i en appel fra Henning Dam.

Frøs Sparekasse anmelder sagerne til politiet med det samme, når de bliver kontaktet af en uheldig kunde og samarbejder med politiet i det nødvendige omfang.

Der er både kunder, som er gået i fælden, og andre, som har afvist at give adgang til pc eller udlevere NemID.