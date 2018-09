Flovt: Svend Emil Nielsen på Skovgaard i Flovt har altid haft en passion for egetræet.

For godt fire år siden fik han derfor ideen til at anlægge et egearboret - en lille samling af egetræer - som han i samarbejde med anlægsgartner Trine Rosenlund Vestergaard fra Flovt har etableret tæt på hovedhuset ved Skovgaard. Tæt på 30 forskellige egetræer findes i den lille lund og byder sammen med andre spændende træsorter på den måske største samling af egetræer i Danmark.Tirsdag aften fik den træglade mand som den første Trægruppen Haderslevs nyindstiftede træpris.- Vi synes, det er ganske ekstraordinært sådan at anlægge et helt arboret, forklarer Trægruppens formand, Flemming Nissen, der overraskede Svend Emil Nielsen og hans hustru, Grethe Bruhn Nielsen, med prisen - som ud over æren består af en 20 centimeter høj glasfigur af et træ, der er udført af Sonja Nørgaard fra Galleri Stenskær mellem Revsø og Farris.Trine Rosenlund Vestergaard finder de forskellige egetræer på planteskoler i blandt andet Holland, og så kommer de flere meter høje til Danmark, hvor den 82-årige Svend Emil Nielsen nidkært planter og efterfølgende passer dem. Hvert træ forsynes med et navneskilt, hvor træets navn står på både dansk og latin.

- Og det er jo specielt og gør det til noget særligt at gå rundt blandt træerne, siger Flemming Nissen.Det er meningen, at der skal tegnes et kort, så man også som gæst kan finde rundt, tilføjer han.Det er meningen, at prisen skal uddeles hvert år til nogle, der gør en særlig indsats for at fremme træet.