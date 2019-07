Sven og Lisbeth har lige købt hus på Aastrupvej: De må ikke ødelægge vejens kulturarv

Modsat det nedrivningstruede hus på Aastrupvej 11 er Sven Karstensen og Lisbeth Wollesen for nylig flyttet ind. Nu frygter de, at en del af vejens kulturarv vil blive ødelagt, før de selv har fået eget flytterod af vejen. De har ikke noget imod byudvikling, siger de, men de mener ikke, at det skal være på bekostning af bevaringsværdige bygninger.