Svampeangrebet skole er nu erklæret ok. Rømmes derfor ikke - endnu.

HADERSLEV: Undersøgelser viser, at skimmelsvamp på Sdr. Otting Skole ikke overskrider grænserne. Alligevel klager ansatte og elever over gener. Det bekymrer politikere og fagfolk, og derfor skal embedslægen inddrages. I første omgang rømmes skolen derfor ikke.

- Havde vi bare kunnet se, at der var en sammenhæng, men resultaterne er blanke. Alligevel klager både lærere og elever over symptomer, sagde udvalgsformanden.

Og det resultat er stærkt frustrerende sagde formanden for udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S):

Det var den melding, der kom på et haste-indbudt, ultrakort pressemøde på skolen, efter at en arbejdsgruppe torsdag eftermiddag havde set på resultater af undersøgelser af indeklimaet på skolens afdeling, Kløvermarken.

Ønske: Frisk luft

Pavillonerne blev stillet op i slutningen af 2017, hvor elever og lærere skulle opholde sig, mens skolen blev renoveret for ti millioner kroner. Oveni det beløb kom otte millioner til en lejr af barakker.

For nyligt blev lejemålet for pavillonerne forlænget, og i næste uge afgøres det, om undervisningen af overbyningseleverne igen skal rykke ind i pavillonerne:

- Når vi spørger, siger lærerne, at det, de mangler, er frisk luft. Det kan de få i de barakker, sagde Henrik Rønnow på det korte pressemøde på skolen.

Elever og lærere rykkede tilbage til klasselokalerne i oktober, og midt i november begyndte de første medarbejdere at klage over, at de følte sig syge. Det bekymrede skolens ledelse, og en arbejdsgruppe fik igen rekvireret undersøgelser.

De viser altså, at forholdene er blevet i orden, men alligevel føler folk sig syge.

De godt ti millioner til opretning af indeklimaet blev vedtaget på et byrådsmøde i slutningen af 2017. Flere kommunalpolitikere gav ved den lejlighed udtryk for bekymring for, om kommunen nu hældte penge i et bundløst hul.