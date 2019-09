Sushi Room åbner restaurant og giver passage en overhaling

Den skumle passage mellem Nørregade og Gravene er snart fortid. Sushi Room åbner restaurant i passagen, der er ved at blive renoveret med ny belægning og belysning.

HADERSLEV: Nu bliver der hyggeligt i passagen mellem Nørregade og Gravene.

Håndværkerne er ved at renovere den bageste del af ejendommen, Nørregade 6 c., hvor Sushi Room til oktober åbner en ny restaurant.

Der er kommet nye vinduer, facade samt en stor terrasse til udendørs servering. Samtidig får hele passagen mellem Nørregade og Gravene får en kæmpe overhaling med ny belægning og belysning.

Efter lukningen af Café Glas for tre år siden, er passagen blevet mere og mere skummel og uhyggelig, og ejendommene på begge sider af passagen stod bare tomme og forfaldt.

Indehaverne af Sushi Room, Anders Goltermann og hans kinesisk-fødte hustru Jinqyi, var trætte af situationen og besluttede sig give den daværende ejer af ejendommen et bud.

- Vi overtog nøglerne den 2. januar i fjor. Vi glæder os over, at vi nu selv ejer matriklen og kan udvikle stedet. Det koster selvfølgelig nogle penge, men vi blev enige om, at vi ligeså godt kunne gøre tingene ordentligt fra starten af, siger Anders Goltermann.

Han har allieret sig med Murermestrene Thomas Hans, der er totalentreprenør på renoverings-projektet, ligesom den lokale tegnestue Mejeriet er kommet med et idé-oplæg til, hvordan passagen kan gøre mere hyggeligt.