Surt Smil: Forening med datomad skal finde 10.000 kroner til bøder

Foreningen Ringgaard Klanen, der indsamler mad med kort holdbarhed og sælger det billigt til sine medlemmer har fået et surt smil fra Fødevarestyrelsen samt to bøder á 5000 kroner. Det giver hovedbrud i foreningen.

- 10.000 kroner er rigtig mange penge for vores forening, hvis økonomi lige løber rundt, så vi har skrevet til Fødevarestyrelsen og klaget over bøderne. Det er penge der går fra vores medlemmer, som er blandt de mest udsatte i vores samfund, forklarer Kristian Ringgaard, og forsætter straks:

SKRYDSTRUP: Kristian Ringgaard, stifter af og talsmand for foreningen Ringgaard Gruppen, også kendt som Ringgaard Klanen, der samler madvarer med kort holdbarhed, skrev før jul en "ønskeliste". Ikke til julemanden, men til Fødevarestyrelsen, hvis seneste besøg i butikken resulterede i to bøder af 5000 kroner .

Ringgaard Gruppen, tidligere kaldet Foreningen Ringgården hjælper dig eller Ringgaard-klanen, har knap 600 medlemmer fra Syd- og Sønderjylland. De betaler hver 200 kroner i kontingent om året, hvilket giver dem ret til at handle i gruppens butik lidt udenfor Skrydstrup. Her koster det 25 kroner at fylde to poser med madvarer. Butikken har åbent fire dage om ugen. Varerne der sælges i butikken er varer, der ellers ville være smidt ud af supermarkederne. De er mærket med: "Mindst holdbar til", "bedst før" eller "sidste anvendelsesdato. Det er den sidste kategori, som Fødevareministeriet nu vil forhindre, at blandt andre Ringgaard Gruppen kan videresælge efter denne dato, også selv om varerne er frosset ned allersenest på sidste anvendelsesdato.

Ringgaard Gruppen har store udgifter til diesel,, da gruppen henter kasserede madvarer over hele syddanmark. Madvarer som mætter i familier, der har knapt så meget at gøre med. Arkivfoto: Søren Gylling

Store udgifter

Foreningen har i forvejen store udgifter til blandt andet diesel, når den kører hele Syddanmark tyndt for at samle varer, der ellers ville blive smidt ud, varer, der mætter hos trængte familier med få midler. Foreningens 33 kummefrysere bidrager også godt til udgifterne med en elregning på 55.000 kroner hvert kvartal, så bøderne, eller i hvert fald den ene, på i alt 10.000 kroner, kunne godt undværes.

Den ene bøde fik foreningen, fordi der i en kølecontainer blev konstateret pletter med skimmel i loftet, og dertil blev det påpeget, at containeren var utæt i loftet. Kristian Ringgaard forsikrer dog, at det aldrig har haft konsekvenser for madvarerne.

- Vi har jo overdækket utætheden, og der har i kølecontaineren kun været opbevaret varer, som har været forsvarligt indpakket, siger Ringgaard, der igen understreger, at foreningen naturligvis gerne vil overholde reglerne.

Den anden bøde blev givet, fordi butiksbestyrer havde glemt en såkaldt risikovurdering derhjemme, den er en del af den såkaldte egenkontrol. Der var altså tale om papirarbejde.

De store bøder er imidlertid ikke det eneste, der truer foreningen. Fødevareministeriet vil forbyde, at foreningen sælger varer der er mærket med en "anvendes senest dato". Det gælder typisk for fisk og kød. Hidtil har det været således, at Ringgaard Klanen samler sådanne produkter på anvendelsesdatoen, hvor foreningen så fryser dem ned, hvorpå de kan bruges, men det er slut nu.

- Det er helt hul i hovedet. Det er det, hr. og fru Jensen gør. Kommer ned i supermarkedet den sidste salgsdag, hvorpå de går hjem og fryser varerne ned. Denne regel er ikke blot en bombe under vores forening, men for hele "stop madspil kampagnen", tordner Kristian Ringgaard, der har skrevet og skriver til enhver, der eventuelt kan sætte en stopper for den regel.