Surprise: Moster Mette runde dag blev fejret på en runde om dammen

Familien til Mette Tornehave Meins havde lånt fighterteltet for at overraske Mette, der intetanende gik en af sine mange runder om dammen.

HADERSLEV: Kort før klokken 17 stod holdet "De ukuelige" og lurede gennem teltsprækkerne for at holde øje med Mette Tornehave Meins, der var i gang med en af sine utallige runder. Hun fyldte forleden 50 år, og det havde familien besluttet at fejre med et lille surprise-party.

Det var især nevøen Rasmus Tornehave, der var bagmand, og han havde allieret sig med familie og venner. Mettes mand fik blandt andet til opgave at sørge for at lede Mette ind i fighterteltet, hvor der ventede kagemand, saltstænger og vin.

- Der er ingen, der fortjener det her mere end moster Mette. Hun gør altid alt for andre, og hun er altid klar til at hjælpe, forklarede Rasmus, der ikke lagde skjul på, at det var rørende for ham.

Moster Mette var bare blevet forsinket undervejs, fordi der pludselig var et surprise-bryllup på den anden side af dammen ud for Hotel Norden, og det skulle hun jo også have med.

Da Mette endelig nåede frem, blev hun overrasket og dybt rørt:

- Jeg synes mine briller dugger sådan.

Det var der også mange af de tilstedeværendes briller der gjorde.