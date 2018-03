Sur smiley til populær restaurant i Haderslev

Ricco Jensen, indhaver af Ras Gastro & Malt er træt af den sure smiley, men reagerede straks på anmærkningerne, der førte til det sure smil, så nu ser han frem til et nyt kontrolbesøg. Arkivfoto: Dorthe Rasmussen

Ricco Jensen, der er indehaver af Ras Gastro og Malt på Torvet i Haderslev ærgrer sig over at have fået en sur smiley, men forsikrer, at der er rettet op på de forhold der har udløst den.

HADERSLEV: Ras Gastro og Malt, der ligger på Torvet i Haderslev må notere en sur smiley på deres smiley-rapport. Restauranten fik for nylig besøg af fødevarestyrelsen, som brugte to timer og 30 minutter på adressen og kvitterede med en sur smiley. Ifølge smiley-rapporten skyldtes det sure smil blandt andet, at styrelsen fandt rengøringen i et kølerum mangelfuld, og fandt formodet skimmelsvamp øverst i kølerummet i nogle gummifuger nær en blæserrist, samt noget snavset vand på i en hjørne af gulvet. Indehaveren Ricco Jensen er træt af den sure smiley, men respekterer også fødevarestyrelsens kontroller: - Det er hamrende ærgerligt, men de gør jo det, de skal. Vi har fået den sure smiley fordi man oppe i et hjørne af kølerummet har fundet nogle små bitte sorte prikker, som man også kender fra våderum. De har aldrig været til fare for nogen som helst, men de må ikke være i et kølerum, hvor der er fødevarer, forklarer Ricco Jensenog fortsætter: - Vi har straks taget action på deres kritik og fået ekstra rengøring ind og tilkaldt en kølerumstekniker, der har hjulpet os med at få fugerne skiftet med mere.

Sur smileyregn over Haderslev Kasernen, Lagkagehuset, Cafe Kridt, Oyisy Running Sushi & Wok, Ristorante Firenze, Hoptrup Pizzaria, Kings Restaurant, Restaurant Damende, Restaurant Il gusto Italia, Lina Frugt og Grønt, Kyllingehuset, Minimarked Alin, Royal Bar BQ and Restaurant og Spar Hotrup deler alle skæbne med Ras Gastro og Malt. De har alle inden for det seneste år oplevet at få en sur smiley.Alle har dog, på nær Ras Gastro og Malt og Spar Hoptrup, som er de sidste, der har haft besøg, fået deres glade smileyer tilbage.