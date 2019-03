Supermand smadrede tønden

Hårde tønder

Inden i hallen venter to tønder; en til skolebørnene og en til de mindste. Og masser af gulvplads til at løbe rundt og jage hinanden eller bare smide sig på. Og 50-60 slikposer. Men der er kun brug for cirka halvdelen, så resten gemmes til gymnastikopvisningen op to uger.

Men først skal fastelavnssangen synges.

- Vi er ikke så mange som sidste år, men I sang højere, roser Marianne Amtoft fra idrætsforeningens bestyrelse bagefter og fordeler børnene ved tønderne.

Den store hvide er til skolebørnene. Og så bliver der tjattet til tønderne. Nogle af børnene kan slå hårdt. Andre rammer slet ikke; enkelte snurrer rundt. Så de utålmodige voksne banker også tønderne lidt møre indimellem.

Efter cirka en halv time er den mindste tønde ved at gå fra hinanden. Så er det Supermans tur, og den brager i gulvet. De andre børn kaster sig over karamellerne. Superman står lidt som forstenet.

- Jeg tror, han blev så befippet, siger hans mor Pernille Raben.

- Han blev helt forbavset, konstaterer hans far Niels Michaelsen.

Men Superman er også kun fire år og hedder Benjamin Raben Michaelsen. Han får dog hurtigt taget sig sammen og samler karameller af flere omgange.