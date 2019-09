Super Brugsen i Gram starter nedtællingen

Medarbejderne er berørte

At situationen ikke er let, kan Jette Hansen fra butikken i Gram tale med om.

- Vi har været igennem en svær tid, og vi er mange, som er meget berørte af situationen. Vi siger farvel til en rigtig god arbejdsplads og kollegaer, som er blevet en del af vores hverdag, fortæller Jette Hansen.

Søren Lindholm håber, at der hurtigt igen kommer liv i lokalerne på Torvet i Gram, når SuperBrugsen lukker.

- Vi har vurderet, at der ikke er plads til tre dagligvarebutikker i Gram, men det er for os meget vigtigt, at der fortsat vil være gang i byens handelsliv. Derfor har vi nu sat lokalerne til leje og er også åbne over for et salg. Vi råder over godt 1600 kvadratmeter, og man skal endelig kontakte os, hvis man har en god idé til, hvad lokalerne kan bruges til i fremtiden. Også selv om man ikke har brug for alle 1600 kvadratmeter - så må vi prøve at finde en løsning, siger Søren Lindholm.