Sundhedsplejen er blevet mere central i nyt center

Mange nysgerrige kiggede søndag forbi, da der var åbent hus i Sundhedscenter Haderslev. En del kiggede også ind hos Sundhedsplejen, der hjælper børn og forældre på vej med råd og vejledning.

Haderslev: 1. juni rykkede Haderslev Kommunes Sundhedspleje fra Honnørkajen ind i en etage i én af vingerne i det nye sundhedscenter på Clausensvej. Søndag tog leder Ulla Bjørn og hendes personale imod, da der var åbent hus i Sundhedscenter Haderslev. Rigtig mange mennesker benyttede lejligheden til at kigge ind i det helt nye byggeri til samlet 78,5 millioner kroner, som Haderslev Kommune i et tæt samarbejde med Region Syddanmark har bygget. Mange kiggede også ind i Sundhedsplejens nye, lyse lokaler, hvor de i alt 16 sundhedsplejere, tre familierådgivere, en sekretær samt Ulla Bjørn forsøger at skabe de bedste rammer for børn og familiers trivsel i Haderslev Kommune. - Ja, vi har jo ikke den samme gode udsigt som på havnen, men til gengæld har vi udsigt ud over byen, siger Ulla Bjørn. Bortset fra udsigten er hun og hendes kolleger glade for flytningen, der giver mere plads til både det administrative, men også til det vigtige og direkte arbejde med kommende forældre samt små og større børn og deres forældre. Sundhedscenteret ligger nemlig mere centralt på Clausensvej. - Og vores placering her i sundhedscenteret er også et signal til de besøgende i forhold til sundhed og det sundhedsfremmende område, tilføjer hun. - Desuden giver det en god synergieffekt, at vi befinder os i samme hus som jordemødrene. Der har altid været god kontakt, men nu er vi endnu tættere forbundet, fordi vi befinder os i samme hus, så det er virkelig et område, flytningen har haft betydning for, siger Ulla Bjørn.

Sundhedscenter Sundhedscentret på Clausensvej er på godt 5000 kvadratmeter.Kommunen er flyttet ind med sundhedspleje, sygeplejeklinik, brugerhus, misbrugscenter, socialpsykiatri, træning og forebyggelse.



Regionen er flyttet ind med lokalpsykiatri, jordemodercenter, vagtlæge, røntgen.



Derudover er der træningsrum, mødefaciliteter og køkken. Foruden de regionale og kommunale tilbud er der også blevet plads til en ørelæge, børnespeciallæge, fodklinik og et privatpraktiserende lægehus.

Ulla Bjørn, der er daglig leder af Sundhedsplejen er glad for de nye lokaler. Personalet har blandt andet fået et "bibliotek", hvor de kan hente relevante brochurer og trække sig tilbage, hvis de har brug for ro. Og så har vi plads, hvis vi på et tidspunkt skulle blive flere, fortæller Ulla Bjørn. Foto: Inge Rogat Møller

Hver dag og hver uge kommer der mange kommende og nuværende forældre i huset. Med årligt cirka 500 fødsler - og en opadgående kurve - er der derfor hver dag mange mennesker, der har et ærinde hos Sundhedsplejen. Kontakten til familierne foregår dog ikke kun i sundhedscenteret. Sundhedsplejen tager også ud på skolerne samt på hjemmebesøg hos nybagte forældre. Grete Sand Lindskrogs datter, Mia, er 16 år. Mor og datter var søndag to af de mange besøgende, der var kommet for at få stillet nysgerrigheden. - Dengang, jeg havde fået Mia, kom sundhedsplejersken på hjemmebesøg, smiler hun. - Men det er rigtig fint, at vi har fået et sundhedscenter som her. Ikke kun Sundhedsplejen havde åbne døre. Der var mulighed for at gå på opdagelse i hele huset søndag - og se alt fra den nye røntgenmaskine, der allerede er i drift, til at få en snak med personalet på Psykinfo samt alle de andre funktioner, der har til huse i sundhedscenteret.

Mange kiggede også ind i regionens røntgenrum, hvor de kunne se den nye røntgenmaskine og billeder af knækkede kogler. Foto: Inge Rogat Møller

Grete Sand Lindskrog fra Haderslev og hendes 16-årige datter Mia var blandt de mange gæster, der søndag kiggede ind i Sundhedscenteret. De besluttede sig blandt andet for at deltage i en lille konkurrence i Sundhedscenteret. Foto: Inge Rogat Møller

Direktør Rolf Dalsgaard Johansen fra Haderslev Kommunes Voksen og Sundhedsservice bød velkommen og opfordrede alle gæsterne til at kigge rundt. Foto: Inge Rogat Møller