En styregruppe har fået til opgave at finde ud af, hvor der skal ligge en ny svømmehal og hvad den skal indeholde - blandt andet, om den skal have 50 meter baner, der kan bruges til konkurrencer. Arkivfoto: Jacob Schultz

I årevis har der været snak om en svømmehal i Haderslev. Byrådet har nu taget det første skridt og nedsætter en styregruppe.

Der er masser af vand i og omkring Haderslev Kommune. Men nu har Haderslev Byråd taget det første meget konkrete skridt til at få bygget en svømmehal og skabt de svømmefaciliteter, som i årevis er blevet efterspurgt i Haderslev. Byrådet har nemlig godkendt, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for Haderslev Kommune og Idrætssamvirket samt Fællesrådet for samvirkerne, der skal repræsentere både eliten og bredde og være fra forskellige idrætsgrene over hele kommunen. Styregruppen skal sikre en kvalificeret beslutning om, hvad der er behov for, hvor den nye svømmehal skal ligge, og hvordan pengene bedst kan bruges. I 2020 afsættes de første 30 millioner kroner til byggeriet, og de skal i kommende budgetter suppleres med yderligere 60 millioner kroner.

Hvor er svømmefaciliteterne Sdr. Otting Svømmehal: 25 meter bane, seks baner og sauna (kommunal)



Haderslev Hallens Svømmehal: 25 meter bassin, seks baner og sauna (kommunal)



Vojens Svømmehal: 25 meter bassin, fem baner, varmtvandsbassin, tre saunaer, dampbad og spabad (selvejende) -



Gammelbro Svømmehal: 25 meter bassin/ikke opdelt i baner (privat)



Gram Friluftsbad: 25 meter uopvarmet bassin, fire baner, men ikke opdelt (kommunalt)



Vedsted Søbad: Sø med badebro, omklædningsrum og sauna (ejet af Vedsted Menighedsråd og udlejet til kommune og landsbyforening)

Mange ideer - Der er 31 byrådsmedlemmer, og de har mindst 45 ideer hver. Styregruppen skal kvalificere det endelige bud, sagde formanden for udvalget for kultur og fritid, Kjeld Thrane (K), da han på byrådsmødet fremlagde sagen. - Skal der være konkurrencebane, hvad med temperaturen, skal der være varmtvandsbassin? Der er mange ting, vi skal finde ud af, lød det fra ham. Venstres Thomas Vedsted mente, det er vigtigt at finde ud af, om det skal være pjaskevand, vipper og rutschebane og pegede i den sammenhæng på svømmehallen i Vojens: - Der er jo alle mulige andre placeringer, ungdomsskolen er også interesseret, sagde han og antydede, at det dermed ikke nødvendigvis skal bygges en svømmehal i Haderslev. Hallen i Vojens kan lige så godt udbygges. - Det er vigtigt, at vi ikke bare fordobler det, vi har i forvejen. Vi bliver nødt til at have nogle business-cases, hvor vi blandt andet vurderer bæredygtighed, sagde Marie Skødt (S). Den holdning fik hun ros for at den radikale Børge Koch.

For alle Slesvigsk Partis Carsten Leth Schmidt glædede sig over nedsættelsen af styregruppen, som ifølge ham også skal være med til at bibeholde liv og gnist i Haderslev: - Det er vigtigt, at turismeaspekter også inddrages. Vi skal have en superlækker svømmehal, sagde han. - For mig er det ikke et turismeprojekt. Den er for alle, der bor i Haderslev Kommune. Men vi skal selvfølgelig også tage venligt imod vores gæster, sagde Bent Iversen (S). Haderslev Byråd godkendte i enighed beslutningen om at etablere styregruppen og dens opdrag. Med beslutningen blev 500.000 kroner til forarbejdet desuden frigivet.