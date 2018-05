Styding fejrede sin nye legeplads

Styding: En tydelig rørt Kirsten Rossen kunne lørdag efter tre års hårdt arbejde se sit værk fuldendt.Snesevis af børn klippede nemlig det røde bånd til den nye legeplads i Styding sammen med formanden for Hammelev Sogns Borgerforening, John Schmidt, og frisør Nanna Lei-Kongsted, Styding, som havde ventet på denne dag i 32 år. Hvor der før i tiden kun var et enkelt vippedyr til landsbyens mange børn, er der nu en verden af legeredskaber og aktiviteter at gå i gang med for dem. Der var derfor lagt op til en ægte festdag. Og det blev det også. Over 150 deltog i indvielsen af legepladsen, der er et resultat af målrettet lokalopbakning i Styding og Hammelev og ildsjæl Kirsten Rossens fightervilje og gå-på-mod. Legepladsen har kostet 300.000 kroner at etablere. I december 2016 bevilligede SE's vækstpulje 100.000 kr. til projektet, og det tændte for alvor gnisten og håbet om, at det var muligt at nå målet. Derudover har sognets borgere stemt rigtig mange penge hjem til projektet gennem de årlige borgerbudgetteringspuljer i 2016 og 2017, og sidst men ikke mindst, nåede projektet i mål med en hjælpende hånd fra Nordeafonden på 15.000 kroner i oktober sidste år. I februar gik anlægsarbejdet i gang, og i april stod pladsen endelig færdig og godkendt. Og klart nok har børnene ikke kunne vente helt til indvielsen. Den har allerede længe været taget i brug.