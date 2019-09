Både studerende og spørgsmålene stod i kø på Bispen, da der var Uday - den årlige velkomst til nye studerende på UC Syd. Alle - fra Folkekirken over Haderslev Gymnastikforening til Teatret Møllen - var ude for at fange nye kunder.

Ea Fensholt læser grafisk kommunikation og flyttede fra Holte til Haderslev for at læse. Det er supernemt at finde et godt sted at bo til rimelige penge, har hun fundet ud af. Foto: Jacob Schultz

At bo i Jylland

En af dagens deltagere var Ea Fensholt, der studerer på grafisk kommunikation. Hun har stået for al det grafiske arbejde omkring Uday.

Oprindeligt stammer hun fra Holte og havde ikke regnet med at skulle tage sin uddannelse i Haderslev. Den findes foruden her kun i København, hvor konkurrencen for at blive optaget er benhård. Og når man brændende ønsker sig en bestemt uddannelse, må man vælge det, der er.

Efter et højskoleophold ved Skive fandt hun ud af, at hun godt kan bo i Jylland, og Ea har i løbet af sine studietid fundet ud af, at Haderslev giver muligheder:

- Er der noget, der ikke er der, starter man det selv, siger hun, der har været med til at åbne et loppemarked, ligesom hun er aktiv i den grønne studenterbevægelse.

Tidligere blev den manglende banegård i Haderslev fremhævet som et stort savn for byens studerende, men med ankomsten af busselskabet Flixbus, synes Ea ikke, at transporten er et problem.