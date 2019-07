Strikkekone har købt Haderslev ældste kiosk

HADERSLEV: Igennem sine ti år som ejer af Haderslevs ældste kiosk Dannevirke har Javad Barahman udvidet forretningen med både pakkecentral og spillehal.

Helle Dalsgaard Sørensen fra garnbutikken lidt længere nede af Nørregade er tit kommet i forretningen for at aflevere garn-pakker, som hun sender fra sin webshop.

Nu er det strikkekonen selv, der tager imod pakker og udleverer pakker i Dannevirke Centralen.

- Når jeg er kommet herind med pakker, har Javad tit spurgt mig: Vil du ikke købe forretningen? Nej, det ville jeg ikke, sagde jeg hver gang. Men så kom jeg alligevel til at tænke lidt over det, fortæller Helle Dalsgaard Sørensen.

Mandag afleverede Javad Barahman så nøglerne til den nye ejer.

Han glæder sig over, at Helle alligevel valgte at sige ja til tilbuddet, som han understreger, bestemt ikke har givet til alle kunder.

Det kom sig af, at Helles søn, tidligere har været interesseret i at overtage kiosken, der har været til salg i nogle år, og så synes han, at Helle har de rigtige kvalifikationer til at drive forretningen, der i høj grad lever af den personlige service.

Men i dag kan ingen ikke leve af kun at drive kiosk, så i 2017 besluttede Javad sig for at blive og udvikle Dannevirkes forretningsområder.

Det var nødvendigt for at sikre kioskens fremtid.

- Tidligere lå det største salg i almindelige kioskvarer som aviser, tobak, slik og blade, men sådan er det ikke længere, så derfor blev vi pakkeshop. Det var været rigtigt godt for os. Folk kunne ikke lide det, når der har været snak om lukning. Og jeg kan heller ikke lide det, for Dannevirke er en livlig butik med mange kunder, konstaterer Javad.

Hver dag kommer der mange lokale for at hente og aflevere pakker i Dannevirke Centralen.Bagerst i butikken kan man sidde og udfylde forskellige spille-kuponer, og bag et forhæng er der afdelingen med spilleautomater.

- Her kommer mange forskellige mennesker, og man har mange gode snakke, så det bliver da lidt vemodigt for mig at stoppe, konstaterer Javad.

Han er uddannet elektroingeniør og vil nu vende tilbage til sit fag igen.

Men først skal Helle lige læres op i arbejdet.

- Jeg har absolut ikke kendskab til noget, men jeg kan se nogle muligheder med butikken. Der skal ske nogle ændringer hernede i løbet af efteråret, som jeg ikke kan komme nærmere ind på nu, fortæller Helle Dalsgaard Sørensen, som er bosiddende i Skrydstrup.

De første uger vil hun være fuldtid i Dannevirke Centralen, og ellers så vil hun pendle mellem sine to forretninger i Nørregade.

- Jeg har mine damer i garnbutikken, og så har jeg ansat to til at hjælpe mig i kiosken, fortæller Helle Dalsgaard Sørensen.