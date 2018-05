Strid mellem udlejer og bestyrelse lukker gammel rideklub

Rideklubben Hammelev og omegn er saga blot. Den seneste bestyrelse, der kun har siddet i 14 måneder, har kastet håndklædet i ringen, og ingen ønsker at overtage hvervet. Klubben mener, samarbejdet med udlejeren er blevet for vanskeligt. Udlejeren mener, bestyrelsen er uprofessionel.

HAMMELEV: Økonomien var sund, medlemstallet stigende og klubben fuld af succesfulde aktiviteter. Alligevel nedlagde Rideklubben Hammelev og omegn sig selv for et par uger siden. Årsag: Klubben kan ikke finde en bestyrelse.

Det er ellers kun godt et år siden, at rideklubben fik en helt ny bestyrelse, men den valgte at fratræde ved den ordinære generalforsamling. Siden blev der afholdt to ekstraordinære generalforsamling i håb om at finde en ny bestyrelse, men det lykkedes ikke, og nu er det slut.

Klubbens seneste bestyrelse ærgrer sig men ser intet alternativ, forklarer kasserer Birgitte Midtgaard.

- Det har været meget vanskelig at arbejde sammen med udlejer Jens Peter Rønholt. Han har stillet helt urimelige krav i forbindelse med en genforhandling af kontrakten. Krav, der ville betyde, at han ville få meget stor indflydelse i klubben, og det har vi ikke kunnet været med til. Vi har virkelig forsøgt alt. I 14 måneder har vi kæmpet for at finde en løsning, men altså uden held, siger Birgitte Midtgaard.

Hun lægger ikke skjul på, at forløbet har sat sine spor for alle de involverede bestyrelsesmedlemmer, men hun ønsker ikke at gå i detaljer. En genforhandling af kontrakten blev nødvendig, fordi klubben mistede en stor opstalder og derfor opsagde lejen af den ene stald på rideskolen. Siden meldte en ny og større opstalder sig på banen, og i den forbindelse opstod der uenighed om, hvem der skulle være udlejer for opstalderen.