Stort ryk-ind til åbningsfest hos jem & fix

HADERSLEV: Tirsdagens åbning af det nye jem & fix byggemarked blev et tilløbsstykke af de helt store.

En lang kø af gør det selv folk havde taget opstilling i køen for at komme ind og få fingrene i de mange gode åbnings-tilbud, da butikken åbnede klokken 08.00.

I det hele taget er jem & fix en kæde, der slår hårdt på lavpris, så der skal noget til at overgå det.

- Det har været en forrygende åbning. Vi har haft en mand ude og dirigere trafikken hele formiddagen, fortalte butikschef Peter Boelsskifte.

Et af åbnings-tilbuddene var en stor dunk sprinklervæske til en femmer.

Så bliver det vist ikke billigere!

Men også byggemarkedets normale priser kan være svære at hamle op med.

- Min far ville lave et konge-spil til mig, men nu køber vi det her. Det er så billigt, at det ikke kan betale sig at lave det selv, konstaterede Freja Fredsøe, som sammen med Louise Carslund havde hjulpet med at traktere gæsterne ved morgenens kaffe-bord.

Der var bestilt syv store lagkager fra Lagkagehuset i jem & fix's farver - rød og hvid.

- Vi har serveret 250 stykker kage, 300 kopper kaffe og 100 glas saftevand, fortalte pigerne.

Langt fra alle kunder havde tid til kaffeslabberas.

De skulle hjem og fixe ting.