Stort ryk-ind til Only-åbning på Gravene

HADERSLEV: Det var ikke noget at sige til, hvis pigerne hos Only var lidt trætte ved mandagens Grand Opening af butikken på Gravene. Der er knoklet hele weekenden på at gøre klar til åbningen.

Only er rykket fra Storegade til større lokaler i det tidligere Matas på Gravene, og det blev fejret fra klokken 09, hvor butikken åbnede med 25 procent på alle sæsonens nye varer.

Veninderne Cecilie Nicolajsen og Cecilie Lindquist kom tilfældigt forbi, og de skulle da lige ind og se, om der var noget, de kunne bruge.

- Det er da fint, at Only er åbnet i nogle større lokaler, synes veninderne på henholdsvis 23 og 22 år.

De kan godt lide at shoppe i Only, når de mangler lidt nyt til garderoben.

Ved åbningen var det nogle toppe, de var på udkig efter.

Der vil være outlet i Only-butikken i Storegade 19 frem til den 4. maj, hvorefter butikken lukker ned.

Det er to år siden, at Only-kæden genåbnede butik i Haderslev efter flere års fravær i byen.

Only er en del af Bestseller-koncernen, der også driver Vero Moda butikken i Storegade 14.