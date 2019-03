Stort party med top-artist på Gravene

HADERSLEV: Med et stort støtte-arrangement " Vi elsker Gravene" vil diskotek Crazy Daisy og Haderslev Butikker bidrage til, at der sker noget på Gravene.

Fredag den 29. marts fra klokken 16 til 22.00 er der dømt party på pladsen, og der er gratis entré for publikum.

Tre forskellige artister er på programmet i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Hovednavnet bliver Djämes Braun, der også er på plakaten til Kløften Festival til sommer.

- Arrangementet er vores bud på at få noget aktivitet derned under afprøvningerne, siger Martin Christiansen fra Crazy Daisy.

Han tilføjer, at det var hans kompagnon på diskoteket, Nikolaj Jacobsen, der sparkede til ham, da kommunen opfordrede aktører til at byde ind med aktiviteter, der kan skabe liv på Gravene.

- Det er jo en masse arbejde med det - og det er helt egen regning og risiko - men nu gør vi det, og vi glæder os, siger Martin Christiansen.

Han konstaterer, at hvis man skal lave noget på Gravene, der batter, så er det nødt til at være noget i en større kaliber. Det nytter ikke noget at stå med en lille scenevogn og et par hytter hist og pist på den store plads.

- Størrelsen kræver større arrangementer, hvis man vil på landkortet, siger diskoteks-ejeren.

Der kommer naturligvis også en øl-vogn, og så kan arrangørerne kun håbe på, at det bliver godt vejr.

- Hvis vi ikke gør noget, kan vi ikke komme og brokke os bagefter, og vi vil gerne bidrage til den her afprøvning. Men der er ingen tvivl om, at hvis man skal fortsætte med den slags arrangementer på Gravene, bliver der også nødt til at være en økonomi i det. Her kunne jeg godt savne noget mere opbakning fra kommunens side, siger Martin Christiansen.

Hans forslag er, at kommunen laver en pulje med midler, som aktører i byen kan søge til at lave aktiviteter på pladsen fremover.

- Det er dyrt at lave events på Gravene, og hvis der fortsat skal være aktiviteter, så kan kommunen ikke blive ved med at lægge ansvaret ud til butikker og andre aktører, og så bare håbe på, at isen holder, mener Martin Christiansen.

I forbindelse med det store arrangement på Gravene har byens butikker også åbent to timer ekstra til klokken 20.000