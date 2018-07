Opdateres

GRAM: En større indsats med Gram Frivillige Brandværn og to slamsugere er lige nu i gang på en gård på Brændstrupvej øst for Fole. Meldingen klokken 8.31 lød på, at ti tons gylle var løbet ud.

- Det er nok nærmere 20 tons, men det er svært at vurdere, siger indsatsleder Holger Andersen.

Uheldet skete i forbindelse med pumpning af gylle fra en stald ud til gylletanken.

- En slange hoppede af. Der gik lidt tid, inden de opdagede det. Men landmanden var rimelig hurtig til at få stoppet en samlebrønd ude på marken. Han puttede en spand i hullet til det rør, der løber ud mod bækken.

Brandmændene supplerede med en oppustelig prop i hullet, så den nærliggende bæk skulle være sikret. Det er uvist hvor meget gylle, der nåede at løbe ud i bækken. Men kommunes miljøvagt er på stedet.

- Vi havde relativt hurtigt folk herude, så der er styr på det. Gyllen ligger i rørsystemet og rundt om ejendommen.