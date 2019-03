Stort fremmøde til workshop i Erhvervshus Sydjylland

170 deltagere mødte op til onsdagens workshop i Erhvervshus Sydjylland i Vojens for at levere input til den nye decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020 - det hidtil største antal i forbindelse med de workshops, der er afholdt rundt om i landets nye erhvervshuse

Vojens: De havde regnet med omkring 100 deltagere, og de havde sat et maksimum på cirka 120, men da tilmeldingerne blev ved med at strømme ind, tog Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør i Erhvervshus Sydjylland en beslutning: - Jeg sagde "lad os rykke sammen i bussen og se, hvor mange vi kan blive", fortæller Jacob Chr. Nielsen om strategi-workshoppen i Erhvervshus i Vojens, der blev afviklet sammen med Erhvervsstyrelsen, og som endte med at sætte landsrekord, oplyser Erhvervshus Syddanmark i en pressemeddelelse. Hele 170 deltagere troppede op for at komme med input til den decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020, og det gør den til den foreløbig mest velbesøgte workshop af de i alt seks arrangementer, der i disse dage bliver holdt rundt om i landet. En sydjysk opbakning, der glæder Jacob Chr. Nielsen: - Det er helt fantastisk, at der er den her interesse, og som nyt Erhvervshus giver det en tro på, at der er fælles velvilje og motivation til at bygge noget nyt op fra bunden i Syddanmark, siger direktøren.

Erhvervshus Sydjylland Landets seks nye erhvervshuse afholder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen workshops, hvor den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020 er på programmet. Erhvervshus Sydjylland havde inviteret virksomheder og interessenter til workshop den 27. marts i lokalerne i Vojens.

Erhvervshus Sydjylland er etableret i januar 2019 som et af landets seks nye erhvervshuse. Erhvervshus Sydjylland skal levere specialiseret viden til iværksættere, små og mellemstore virksomheder og dermed bidrage til vækst, udvikling og øget beskæftigelse i Sydjylland samt Middelfart Kommune. Erhvervsfremmeindsatsen sker i et tæt samarbejde med de lokale erhvervsservices, Business Regions, klynger og øvrige erhvervsfremmeaktører i Sydjylland.

Små og mellemstore Onsdagens workshop-deltagerne, der blandt andet kom fra de kommunale erhvervs- og vækstråd, uddannelsesinstitutioner og erhvervscentre fra hele Syddanmark samt virksomheder, diskuterede i løbet af workshoppen emner som virksomhedsudvikling, digitalisering, automatisering og kampen for kvalificeret arbejdskraft. Et af de emner, som gik igen i løbet af dagen, var et stærkere fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV'ere). - Vi må konstatere, at mange af de små og mellemstore virksomheder har svært ved at tage skridtet og blive virkelig store. Her håber jeg, at erhvervsfremmeindsatsen og den kommende decenctrale erhvervsfremmestrategi vil styrke SMV'erne til at tage de skridt ved for eksempel at få hjælp til internationalisering og generel virksomhedsudvikling, siger Johan Schmidt, formand, Haderslev Erhvervsråd.