Stort byrådsflertal bakker op om forlængelse af banesti

Mens Marie Skødt argumenterede for, at de 3,1 millioner kroner, som det vil koste kommunen at forlænge banestien, kan anvendes bedre andre steder, så slog Svend Brandt og Mogens Rerup til lyd for, at kommunen skal arbejde for, at der på længere sigt anlægges en letbane mellem Vojens og Haderslev Rådhus.

Et stort flertal i Haderslev Byråd besluttede tirsdag, at forlænge den nye supercykelsti med 900 meter fra Nørregade til Simmerstedsted ved Schaumanns Klædefabrik. Det skete efter en lang debat og trods modstand fra socialdemokraten Marie Skødt samt Enhedslistens to medlemmer, Svend Brandt og Mogens Rerup.

Sagen om forlængelsen af banestien fra Nørregade til Simmerstedvej har gennem flere år ført til voldsom debat mellem veteranbanetilhængere og cykelstitilhængere.Vejdirektoratet har tilkendegivet, at de overskydende midler fra anlæggelsen af supercykelstien mellem havnen og Nørregade kan bruges til forlængelsen. Udvalget for plan og miljø har derfor besluttet at begynde anlæggelsen af stien i 2019 og gøre den færdig i 2020. Veteranbanens brugsret til banesporet udløber til nytår.

Formand ønsker en tunnel

Modstanden fra begge sider blev fejet af banen af det øvrige byråd, der i lighed med formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, dog også indrømmede, at der kommer en trafikal udfordring ved Bredgade, når cyklister og gående skal krydse vejen:

- Derfor skal vi også arbejde for, at der etableres en tunnel. Men i første omgang skal vi lave en tydelig afmærkning, så vi får en trafiksikker løsning, sagde Benny Bonde (LA), der fortalte, at udvalget for to år siden havde lavet en hensigtserklæring om at etablere en cykelsti, som nu over to år skal realiseres med et tilskud på 1,2 millioner kroner fra Vejdirektoratet.

- Man vil spare en krone ved at lade en daler trille. Det hænger ikke sammen, sagde Marie Skødt, der stiller store spørgsmålstegn ved prisen på en tunnel.

En tunnel vil hendes partifælle, Lone Ravn, også have. Lone Ravn udtrykte bekymring og nervøsitet for trafikken, som ifølge hende ikke er blevet mindre, efter at Aldi er bygget på hjørnegrunden mellem Bredgade og Laurids Skausgade.

De to socialdemokraters forbehold blev afvist af deres gruppeformand:

- Jeg er fuldstændig ligeglad. Det bliver bedre, end det vi har i dag, hvor vi ser, at bilerne i Storegade ofte holder på cykelstien. Desuden er jeg inderligt imod, at vi sender en million kroner tilbage til staten, sagde Henrik Rønnow.