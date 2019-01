Stormflodsturist kom galt afsted

AARØSUND: Det var en 78-årig lokal mand, som torsdag ved 13-tiden bogstavelig talt fik kolde fødder over at være taget på stormflodssafari ved Gammelbro Camping.

Manden var kørt i bil helt ud for enden af Gammelbrovej gennem campingpladsens område og videre ud for enden af en grusvej til et slæbested lokalt kendt som Jacobs Havn.

Men det ligger så lavt, at der stadig stod en del vand fra onsdagen stormflod. Det overraskede manden. Og hans bil; som gik i stå. Han kunne ikke starte den igen, så vandet sev ind i bilen, og han fik våde ben. Vandet stod op cirka halvvejs på bildøren.

Der sad han så et stykke tid, til han blev opdaget af nogle lokale mountainbikere.

- Det er en lille vendeplads ved stranden, hvor vandet ikke havde trukket sig tilbage; det står ligesom i en lomme der. Han havde vel siddet der et par timer, vurderer campingpladsens medejer Jacob Knudsen.

Han var med ude og hjælpe med at trække bilen fri med campingpladsens rendegraver, for politipatruljen kunne ikke komme ud til manden, som holdt cirka 70 meter ud af den oversvømmede vej.

Der var også rekvireret en ambulance og en redningsbåd. Men ingen af dem blev der ikke brug for. Mountainbikerne mente, at manden var forkommen og for afkræftet til at rulle vinduet ned, men han var ikke kommet noget til, udover at han havde våde og kolde ben.

- Han havde det fint, konstaterer Jacob Knudsen.