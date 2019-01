Stormfloden: Aarøfærgen har problemer med at sejle personbiler

Aarø: Den forhøjede vandstand giver problemer for Aarøfærgens normale sejlads. Lige nu sejler den normalt frem og tilbage mellem Aarø og Aarøsund, men efterhånden, som vandet og stormfloden tager til frem mod klokken 15, kan det blive vanskeligt at få biler ombord.

Det oplyser Søren Tangaa fra Aarø-færgen.

- Vi vil blot advare om i god tid om, at det kan blive svært af få bilen med over her ved 15-tiden. Rampen til bilerne kan simpelthen ikke hæves nok til at få få fat. Vi kan sagtens tage gående med ombord, men ikke biler, når det stiger yderligere, siger han.

Han understreger dog, at problemerne først opstår frem mod 15-tiden. Hidtil har det kunnet lade sig gøre. Og efter 15 begynder vandet at falde igen.

Klokken 15.40 og 16.40 kommer øboerne typisk tilbage til øen fra arbejde på fastlandet.