Storm på Møllens billetsalg: Nogle forestillinger er allerede udsolgt

Teaterchef Nikolaj Mineka: Vi holder øje med, om der er mulighed for at oprette flere forestillinger. Arkivfoto: Jacob Schultz

Hundehandler

Interessen har fået teatret til allerede nu at arrangere en ekstra forestilling om hundehandleren Svejk, der lever i Prag under 2. Verdenskrig og har en usædvanlig evne til at rode sig ud i problemer med den tyske besættelsesmagt.

Ekstraforestillingen er programsat til den 2. november.

Publikums forhåndsinteresse retter sig især mod Møllens egne produktioner, og teaterchef Nikolaj Mineka fortæller, at teatret prøver at finde ekstraforestillinger, hvor det er muligt.

Ole Sørensen bidrager også til en fornyelse, der ser dagens lys i den kommende sæson nemlig højskoleforedrag. Han fortæller under overskriften "Du bliver aldrig andet end klovn", om sit lange liv som skuespiller og om, hvordan hans drømme om skuespil engang blev afvist af omgivelserne som optimistiske for ikke at sige virkelighedsfjerne.

Højskoleforedragene omfatter også blandt andet et med scenograf Gitte Kath og forfatteren og fotografen Jacob Holdt, der slog igennem med "Amerikanske Billeder", som han skabte gennem fem år som vagabond i USA.

Endelig bliver der foredrag i april om Møllens største satsning i 45 år, som får premiere få uger efter foredraget: "Romeo og Julie", der er teatrets bidrag til 100-års jubilæet for den dansk-sønderjyske genforening.