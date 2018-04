Stork Langeben på fransk visit

Torben Clausen, der bor på Oksbølvej, vest for golfbanen, har haft fint besøg.

Klokken cirka 17, onsdag, indfandt en stork sig i den storkerede, som Torben Clausen har istandsat.- Et rigtig dejligt syn, skriver Torben Clausen i en mail til JV.- Vi håber den kommer igen. Og vi vil gerne dele synet med andre, som Torben Clausen skriver.Det er hermed gjort, og vi krydser fingre for, at det bliver til mere end fransk visit.

Og hvis man ikke ved, hvad "fransk visit" er, så er det et ældre udtryk for et meget kort besøg.