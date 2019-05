Stor opbakning til indvielse af Over Jerstal Bypark

Over Jerstal: Der mødte omkring 250 op i Over Jerstal Bypark for at være med til at fejre den officielle indvielse. Byparken har været undervejs i fire år, hvor Over Jerstal Borgerforening, Byparkudvalget og omkring 100 frivillige har lagt kræfter i at etablere den 11.000 kvadratmeter store park midt i Over Jerstal.

Ved indvielsen lørdag talte sognepræst Carsten Vigsøe, det lokale medlem af byrådet, Bent Kloster (V), og formanden for Over Jerstal Borgerforening, Christian Petersen.

De mange gæster blev blandt andet budt på gratis mad, kage og kaffe, hoppeborg, snobrød, lege, spil og konkurrencer. Og hertil et godt glas fadøl. /EXP