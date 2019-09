Stor indsamling i Haderslev: Støt mennesker med demens

Alzheimerforeningens frivillige i Haderslev går på gaden for at samle ind til mennesker med demens lørdag 21. september.

Hundredvis af frivillige fra Alzheimerforeningen går på gaden over hele landet - også i Haderslev - lørdag 21. september kl. 11-14, hvor du kan støtte Alzheimerforeningens forskningsaktiviteter og det daglige arbejde for at hjælpe mennesker med demens og deres pårørende.

Haderslev: Kender du nogen med demens, eller støder du nogle gange på mennesker med demens i din hverdag? Chancen for, at du gør, er høj, for lige nu er omkring 500.000 danskere berørt af demens - enten fordi de selv har sygdommen eller er nære pårørende til én med en demenssygdom.

En opslidende sygdom

Hvis du kender nogen med Alzheimers eller en anden demenssygdom inde på livet, ved du, at det er en af de mest opslidende sygdomme, der findes - både for de pårørende og den, der er ramt.

- Man siger farvel til meget af det velkendte og goddag til en helt ny livssituation, der desværre oftere bliver mødt med fordomme end forståelse. Og der er ingen vej tilbage, for der findes ingen kur mod demens - ikke endnu. Men på trods af sygdommen, så er det altså muligt at leve et godt liv med demens - det kræver blot støtte, forståelse og håb, fortæller formand for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund, i en pressemeddelelse i anledning af foreningens indsamling.

- Mit største ønske er, at der kommer en kur en dag. Hvis ikke for mig, så for andre i fremtiden. Derfor håber jeg, at der vil blive samlet en masse ind til forskning i demens, fortæller Birger Veber, der fik konstateret Alzheimers for tre år siden, da han var 63 år.