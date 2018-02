Stoppestedet stopper snart

Han overtog det for cirka et halvt år siden. Han købte rettighederne til at drive det for 100.000 kroner, men har hver måned måtte notere et underskud, dertil står han overfor en ny huslejekontrakt.

Søndag er sidste åbningsdag på værtshuset, der udmærker sig ved at være et af byens små brune værtshus.

HADERSLEV: Der er for langt mellem de solgte øller på værtshuset Stoppestedet på Sønderbro i Haderslev, derfor har den nuværende ejer, Claus Hansen valgt at kaste håndklædet i ringen.

Stoppestedet ligger på Sønderbro 21 - 23 i Haderslev. Værtshuset åbnede tilbage i 1978. Det har haft skiftende ejere, især indenfor de senere år.Stoppestedet skiftede på et tidspunkt navn til Uptown Downtown i håb om at kapre flere kunder, men det kom der vist ikke meget ud af, og det fik derfor sit gamle navn tilbage. Værtshuset frekventeres af en fast kerne af stamkunder. Bygningen, som Stoppestedet holder til i ejes af Ejendomsselskabet Leoparden A/S.

Vil gerne efterfølges

Claus Hansen håber, at der vil være nogen, der tager over efter ham.

- Jeg har aftalt med udlejeren, at jeg afleverer nøglerne på tirsdag og efterlader hele møblementet, så hvis nogen har mod på at gå i gang er det kun et spørgsmål om, at få betalt husleje og indskud, så kan man fortsætte. Jeg håber, der kommer nye til, fordi jeg ved, Stoppestedet også er et frirum for rigtig mange af vores stamgæster, også selv om der er flere værtshuse i byen, så vil der være gæster, der vil mangle stoppestedet.

Selv om han ikke selv har kunnet få det til at løbe rundt, så vil han ikke afvise, at andre kan.

- Det er en presset branche, men jeg har også været nødt til at betale lønninger, fordi jeg har haft mit andet erhverv at passe, og så skal der altså nogle øller over disken, hvis man også skal betale lønninger, siger Claus Hansen.

Søndag er som skrevet den sidste åbningsdag, den falder sammen med fejringen af "Mosters" fødselsdag.