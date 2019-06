Stof- og spritkørsel i Haderslev

Haderslev: Tirsdag aften og nat anholdt politiet to personer, der blev sigtet for henholdsvis spritkørsel og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Spritkørslen fandt sted klokken 22 på Aarøsundvej, hvor politiet rutinemæssigt standsede en 41-årig mand fra Haderslev på en stor knallert. Han blev testet positiv for alkohol og måtte foruden en anholdelse også en tur ind for at få taget en blodprøve.

Det samme skete for en 21-årig mand fra lokalområdet, der klokken 01:50 blev stoppet på Aarøsund Landevej, hvor han blev testet positiv for at være påvirket af euroforiserende stoffer.