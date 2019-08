VOJENS: Vojens BI's serie 2-hold har været ude for en større åreladning forud for sæsonpremieren hjemme mod Seest tirsdag aften.

Christoffer Bjerre, Jesper Dyrmose, Nermin Basuladic og Michael Birkholm er stoppet, mens Marcus Brøns endnu ikke er klar efter sit benbrud fra foråret.

- Vi har mistet kvalitet, men vi har også fået nye spillere. En god blanding af unge og mere erfarne kræfter, som går seriøst til træningen, siger træner Markus Arnolds.

- Jeg tror dog på, at der venter os et svært efterår, men vi kan godt få det til at lykkes, hvis vi rykker sammen i bussen, tilføjer han.

VBI har kun trænet i to uger op til sæsonstarten, så det bliver i nogen grad sådan, at holdet skal spille sig i form.

- Kampen mod Seest kan blive både en dreng eller en pige. Vi vandt i foråret alle kampe på hjemmebane undtagen én, der endte uafgjort. Vi håber at kunne fortsætte den statistik, fastslår Markus Arnolds.

Vojens BI - Seest

Fodbold, serie 2

Tirsdag klokken 19, Vojens Fritidscenter