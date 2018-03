Støjramte naboer skal mødes med kommunen

Sagen kort

Fighter Wing Skrydstrup bliver hjemsted for Danmarks nye kampfly. Det har skabt uro i lokalområdet omkring flyvestationen, fordi de nye fly larmer mere end de over 40 år gamle F-16.I slutningen af november blev der holdt et borgermøde på flyvestationen med over 500 borgere.



Efter borgermødet har Forsvarsministeriet og forligspartierne bag Forsvarsforliget gentænkt den planlagte placering af det nye F-35 kompleks. På et møde torsdag den 22. februar blev forligskredsen enige om at flytte komplekset længere væk fra Skrydstrup by. Det fordyrer projektet med 260 millioner kroner, men bevirker samtidig, at terminalstøjen formindskes så meget, at folk i Skrydstrup ikke vil blive tvunget til at gå forlade hus og hjem.



Der er endnu ikke en afklaring på, om folk vil blive berørt eller skulle have erstatning på grund af flystøj, når de nye F-35 er i luften.