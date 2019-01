Støjberørte borgere inviteres til arbejdsmøde om F-35

SKRYDSTRUP: Borgere fra en stor del af kommunen er inviteret til et arbejdsmøde; i forbindelse med de planlagte støjmålinger omkring Fighter Wing Skrydstrup med et F-35 fly.

Mødet finder sted den 30. januar i Parolesalen på Flyvestation Skrydstrup, og handler om den kommende demonstrationsflyvning med et eller flere Joint Strike Fighter, som forventes lånt af Norge til maj.

På mødet vil F-35 Kampflyprogrammet informere om status på demonstrationsflyvningen.

De fremmødte borgere vil få mulighed for at komme med deres bidrag til, hvor forsvaret skal placere de mikrofoner, der skal opfange lyden fra F-35 flyet. Og en ekspert i lyd og lydmåling, vil kort gennemgå teorien omkring opstillingen af mikrofoner.

Derefter bliver mødedeltagerne inddelt i arbejdsgrupper.

Mødet henvender sig til naboerne til Fighter Wing Skrydstrup. Det definerer forsvaret som borgere i et ellipseformet område på cirka 30 gange 10 kilometer omkring basen. Det vil sige fra vest for Kastrup til øst for Hoptrup samt syd for Jegerup til syd for Bevtoft.

Ellipsen omfatter dermed også de nordligste dele af Tønder og Aabenraa kommuner.

Alle er dog velkomne, men i mødeinvitationen fra forsvaret beskrives det som "mest relevant", hvis man bor i det nævnte område.

Det er nødvendigt at tilmelde sig til mødet enten på e-mail til fmi@mil.dk eller på telefon 7281 4000 på hverdage imellem klokken 7.30 og 15.30; og opgive antal mødedeltagere.

Mødet varer fra klokken 19-21. Der vil være vejvisning til Parolesalen fra Flyvestation Skrydstrups hovedvagt på Lilholtvej 2, 6500 Vojens.