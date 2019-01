Stjålet bil lå på bunden af havnen i ti år

En Suzuki Liana blev fredag hævet fra Haderslev Havn under stort opbud af beredskabsfolk og betjente. Der var ikke noget lig i bilen, der blev stjålet i 2008.

HADERSLEV: Det var en Suzuki Liana, som fredag blev hævet fra Haderslev Havn. Bilen blev meldt stjålet fra Engkær den 8.-9. november 2008 med nøgle. Så den må være kørt i havnen for omkring ti år siden. Da den dukkede op af vandet fredag politiet fik travlt med at pille nummerpladerne af bilen. Nu bliver ejeren og forsikringsselskabet informeret.

Bilen, der er sølvmetallic, blev sidst godkendt i et omsyn i Haderslev i 2008. Den blev afmeldt året efter, uden at nummerpladerne blev afleveret. Og så forsvandt den. Bilen var kun fire årgammel. Nu er den et vrag fuld af slam, besat med rurer på dele af bagenden og med en stak cd'er på forsædet.

Der var ikke nogen lig i bilen, som frygtet. Derfor blev de mange tilskuere og fotografer gennet væk fra kajen, da bilen blev sat ned.

- Der er ikke fundet noget mistænkeligt i bilen. Forsikringsselskabet kommer til at fjerne den, hvis der er udbetalt forsikring, siger politiets vagtchef Erik Lindholdt.