Stjålet bil kørte galt på motorvejen

Haderslev: Tirsdag aften klokken 20:46 kørte en personbil i nordgående retning på Sønderjyske Motorvej. Det kolde vejr medførte fygesne på motorvejen, og derfor mistede føreren herredømmet over bilen. Først ramte han autoværnet for dernæst at køre ind i en anden bil. Efter uheldet løb to mænd af asiatisk udseende væk fra ulykkesstedet. Politiet har siden fundet ud af, at bilen en time forinden var blevet meldt stjålet af en kvinde fra hendes arbejdsplads i Odense.