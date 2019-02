HADERSLEV: Nogle tyve er åbenbart ikke blege for at bryde ind, hvor beboerne er hjemme. Det skete mandag aften på Tjørnebakken. Men samme eftermiddag skete der noget lignende på Rosenvænget lige nord for. Så det kan være den samme tyv.

Indbruddet blev begået mellem klokken 15 og 17. Terrassedøren i kælderetagen blev brudt op, mens manden og konen i huset var hjemme på stueetagen. Der blev stjålet en pc, en iPad samt en lighter i guld.