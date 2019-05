Stik mod lignende domme: To betjente blev frifundet i hastighedssag

HADERSLEV: Stik imod lignende domme i både by- og landsretten frifandt byretten torsdag to betjente for at have overtrådt færdselsloven.

De var tiltalt for ikke at have rettet sig efter skiltningen den 12. oktober 2016 nord for rastepladsen Oksekær Vest.

De erkendte at have kørt henholdsvis 61 og 70 km/t. Derved overholdt de ikke den midlertidige hastighedsbegrænsning på 50 km/t i forbindelse med en lastbilkontrol.

Men begge betjente mente under de første retsmøder i sagerne, at skiltningen var mangelfuld og måske endda ulovlig. Mindst tre af hastighedsskiltene stod syv-otte meter inde i midterrabatten og kun delvist synlige. Ifølge bekendtgørelsen om vejafmærkning må de ikke stå længere end 4,5 meter fra vejkanten.

Torsdag gav dommer Leon Fredgaard betjentene ret. I den ene dom skriver han blandt andet:

"På baggrund af den foreviste videooptagelse må det lægges til grund, at flere af skiltene - helt uhensigtsmæssigt - var placeret langt inde i midterrabatten, helt eller delvist bag buske ... Dette gør sig i udpræget grad gældende m.h.t. 110 km/t-skiltet, der må anses for at være placeret fuldstændig bag en stor busk ... "