Stig stopper som pressemand for SønderjyskE

Gennem ti år har Stig Kongsted Hansen gjort et stort stykke frivilligt arbejde for SønderjyskE. Han har stået for at servicere pressen før og efter alle hjemmekampe og har i det hele taget gjort en stor indsats for at promovere byens Superliga-hold.

HADERSLEV: Også en ildsjæl kan ind imellem trænge til en pause.

Fredag annoncerede Stig Kongsted Hansen, at han stopper som SønderjyskE's medieansvarlig på kampdagene på Sydbank Park.

- Jeg har valgt at stoppe per 1. august i SønderjyskE. Det har intet med den versererende undersøgelse om machtfixing at gøre men er en velovervejet beslutning truffet over en længere periode, siger Stig Kongsted Hansen.

Han vil gerne have mere fritid til familien og andre interesser.

Sammen med sin hustru Kirsten har han netop købt sommerbolig ved Kelstrup.

- Nu har jeg været medieansvarlig i ti år, og arbejdet er næsten blevet så omfattende, at jeg bruger næsten lige så meget tid på det, som på mit almindelige arbejde som lærer, konstaterer Stig Kongsted Hansen.

Han gik ind i det frivillige arbejde for SønderjyskE af lyst, og gejsten har han stadig, selv om han medgiver, at den seneste mediestorm har været sindssyg hård.

- Den her sidste sag om matchfixing har næsten taget pippet fra mig. Jeg har jo siddet med alle de her spørgsmål fra journalister, og også selv stået for skud for utilfredse journalister, der ikke har kunnet få svar på deres spørgsmål, konstaterer Stig Kongsted Hansen. Han vil tænke tilbage på ti fantastiske år, hvor han har lært en masse mennesker at kende.

Det er både folk i organisationen, trænere, folk omkring holdet og pressefolk, som han synes, at han skylder en stor tak for "kampen".

- Jeg har lært utroligt meget om branchen og er glad for alle de mennesker, jeg har mødt, så jeg kommer da til at savne det. Jeg vil bare ikke bindes op på arbejdet hver weekend, siger Stig Kongsted Hansen.

Han vil fortsat være skribent på SønderjyskE magasinet - et magasin, som han i sin tid opfandt, og som har været en stor succes for SønderjyskE.

- Måske vil jeg også lave nogle små ad-hoc opgaver i fremtiden, siger Stig.

Ellers vil han se frem til at følge klubben på lægterne sammen med alle de andre fans.