Stenmessen får en tand til

Der er meget at se på og købe på sten- og smykkemessen, der er i byen for første gang efter ti år i Aarhus.

HADERSLEV: Der er sten og glas, og hel- og halvædelstene, og hvaltænder, hvalrostænder og rav. Men noget helt andet er blikfang. Selvom det er placeret i et hjørne af Hotel Harmoniens teatersal og er kopier, fascinerer kranier af for eksempel en sabelkat, en tyrannosaurus og den største kødædende dinosaur en spinosaurus og trækker folk til lørdag.

Manden bag standen er godt klar over, at han egentlig ikke har noget at gøre på sten- og smykkemessen med sine hjemmelavede kunststof kopier, som dog ser meget autentiske ud.

- Jeg bliver egentlig inviteret med som udstiller, for jeg sælger ikke rigtig noget. De vil gerne have mig med, for børnenes skyld, og jeg er ikke konkurrent til de andre, forklarer Niels Milan Pedersen fra Billund.

Han er faktisk oprindeligt uddannet arkæolog og har arbejdet på Moesgaard Museum. Så alle fossiler er videnskabeligt korrekte. Men de sidste 38 år har han arbejdet for Lego. Og herfra kender millioner af mennesker hans designs uden at vide det. Han har for eksempel designet Legos lille skelet og den grønne krokodille.

På messen har han faktisk nogle nyheder med; han fremstiller relieffer af nogle af kranierne, og de er til salg.

- Jeg har ikke fundet ud af prisen endnu. Jeg ved ikke, hvad folk vil give for sådan nogle.