VOJENS: 500 kvinder, heraf mange klædt i boksedragter og glimmerkjoler, festede igennem i teltet under Høtten fredag aften. Årets tema for pigefrokosten var Lets Boogie, som er navnet på en Earth, Wind & Fire-sang fra 1971. Der blev heller ikke sparet på hverken 70'-svaj i bukserne eller grafiske mønstre på kjolerne, og alle crêpejern og afrofrisure-parykker fra Vojens om omegn må have været i brug.

Formand for Vojens Høtte, Tina Rosenkilde, er godt tilfreds med aftenens forløb.

-Det var en fantastisk aften, hvor piger i alle aldre festede sammen, siger hun med hæs stemme, som truer med at forsvinde.

-Når mænd skal feste uden kvinder, går de kold over deres øl. Men piger er bare bedst til at feste - også uden mænd, fortsætter hun.

I teltet og bag kulisserne sørgede 100 frivillige for, at alt gik op i en højere enhed. Tina Rosenkilde Hansen vurderer, at omsætningen i baren, som endnu ikke er gjort op, svarer til sidste års niveau.

Vojens Høtte gav sidste år sammenlagt 91.000 i overskud til byens foreningsliv.